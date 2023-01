"Mac-gebruikers weten niet wanneer malware wordt gedetecteerd en verwijderd"

Het overgrote deel van de macOS-gebruikers weet niet wanneer er malware op hun systeem wordt gedetecteerd of verwijderd, omdat Apple dit niet communiceert, zo stelt softwareontwikkelaar Howard Oakley van The Eclectic Light Company. MacOS beschikt over een ingebouwde antivirustool genaamd XProtect. Deze tool kan zowel malware detecteren als verwijderen.

Gebruikers worden echter op geen enkele manier hier door Apple over geïnformeerd, aldus Oakley. Zowel bij de detectie als het verwijderen van malware krijgen gebruikers geen melding. Dit wordt alleen in het Unified log bijgehouden. Wanneer de gebruiker malware opent toont macOS wel een melding, maar Apple gebruikt hierbij namen die niet door antivirusbedrijven worden gebruikt. "Dit maakt het lastiger voor gebruikers om detectiewaarschuwingen te begrijpen", zo stelt Oakley.

Hij hekelt ook het feit dat de detectie en het verwijderen van malware alleen in de Unified log wordt bijgehouden, dat eigenlijk alleen voor geavanceerde gebruikers toegankelijk is. "Als een gevolg hiervan weten veruit de meeste gebruikers helemaal niets van de detectie en het verwijderen van malware op hun Macs, wat in volledige geheimzinnigheid plaatsvindt", besluit Oakley.