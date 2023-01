E-mailadressen 211 miljoen Twitter-gebruikers gelekt op internet

De e-mailadressen van ruim 211 miljoen Twitter-gebruikers zijn gelekt op internet, zo heeft beveiligingsonderzoeker Troy Hunt bevestigd. Hunt heeft de adressen aan datalekzoekmachine Have I Been Pwned toegevoegd. Via een API was het mogelijk om e-mailadressen en publieke Twitter-profielgegevens op te vragen, waaronder namen, gebruikersnamen en aantal volgers. De nu gelekte data werd in 2021 verzameld.

In eerste instantie werd door een securitybedrijf nog gemeld dat het om 400 miljoen Twitter-gebruikers ging, dat later werd bijgesteld naar 235 miljoen. Dat blijken er nu 211 miljoen te zijn. Via Have I Been Pwned is het mogelijk om te kijken of een e-mailadres in een bekend datalek voorkomt. Van de 211 miljoen bij Twitter buitgemaakte e-mailadressen was 98 procent al via een ander datalek bij de zoekmachine bekend. Have I Been Pwned bevat inmiddels meer dan 12,4 miljard gecompromitteerde accounts.