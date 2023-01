Politie zet drone in om verdachte van vernieling op te sporen

De politie heeft door de inzet van een drone een 26-jarige man uit Zwaag op verdenking van vernieling kunnen aanhouden, zo is vandaag bekendgemaakt. Afgelopen dinsdag ontving de politie een melding van vernieling in een straat in het Noord-Hollandse Hoorn. Na de vernieling ging de verdacht er vandoor en verschool zich in een steeg tussen de woningen.

De politie Hoorn en Zaanstad voert sinds begin 2021 een proef uit met een drone die vanuit politiewagens kan worden opgelaten. Ter plekke pakten agenten de drone en konden zo de verdachte lokaliseren, die vervolgens door andere agenten werd aangehouden. Het politiekorps in Hoorn is het eerste regionale korps waarbinnen agenten worden opgeleid om zelf in de regio een drone op te laten, zo meldde NH Nieuws eind november 2020.

Het landelijke korps beschikt ook over een apart droneteam, maar wil dat ook regionale korpsen zelf drones kunnen inzetten. "Dit kan handig zijn om bijvoorbeeld na een inbraak een inbreker te signaleren en in de buurt te kijken of iemand aan het signalement voldoet, maar ook kan het gebruikt worden om snel foto's te maken voor sporenonderzoek", aldus een woordvoerder van de Landelijk eenheid.