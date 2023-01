WhatsApp voegt proxy-support toe om ISP-blokkades te omzeilen

Meta heeft ondersteuning voor proxy-servers toegevoegd aan WhatsApp, zodat gebruikers de chatapp kunnen blijven gebruiken wanneer hun internetprovider de toegang blokkeert. Dat laat WhatsApp via Twitter weten. De proxy-support lijkt vooral op Iraanse gebruikers te zijn gericht, aangezien WhatsApp het bestaan van de feature, naast het Engels, ook in het Perzisch aankondigt.

Bij het gebruik van een proxy wordt er eerst verbinding gemaakt met een server van een vrijwilliger of organisatie. De feature is dan ook van hen afhankelijk. "Wanneer de toegang tot WhatsApp wordt geblokkeerd, kunnen vrijwilligers en organisaties proxy-servers opzetten om mensen verbinding met WhatsApp te laten maken", aldus WhatsApp. De software voor het draaien van een proxy-server is via GitHub te downloaden.

Vervolgens moet het adres van de proxy-server aan de geblokkeerde WhatsApp-gebruikers worden doorgegeven, zodat die het in de chatapp kunnen instellen. Vervolgens kan er via de proxy-server verbinding worden gemaakt. WhatsApp stelt dat ook bij het gebruik van een proxy-server alle communicatie end-to-end versleuteld plaatsvindt. Wel ziet de aanbieder van de proxy-server het ip-adres van gebruikers die er verbinding mee maken. WhatsApp biedt zelf geen proxy-servers aan.