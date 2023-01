Microsoft: macOS-ransomware komt vooral via besmette applicaties binnen

De meeste infecties met ransomware op macOS vinden plaats doordat gebruikers besmette applicaties downloaden, zo stelt Microsoft in een analyse van vier ransomware-exemplaren voor Apples besturingssysteem. De vier ransomware-exemplaren die Microsoft analyseert, KeRanger, FileCoder, MacRansom en EvilQuest, zijn al jaren oud, iets dat ook het techbedrijf erkent.

Naar eigen zeggen is de analyse dan ook vooral bedoeld als technische referentie om Mac-dreigingen te begrijpen en detectie te verbeteren. Het is ook de vraag hoe succesvol ransomware voor macOS is. Zo meldt Microsoft dat er de afgelopen jaren "veel varianten" van EvilQuest zijn ontdekt waar het ransomware-onderdee juist is verwijderd. Dit kan een aanwijzing zijn waar deze malware zich in de toekomst op zal richten.

Om macOS-ransomware te voorkomen adviseert Microsoft om apps alleen van betrouwbare bronnen te installeren, zoals de officiële appstore van het platform. "De initiële vector van Mac-rasnomware is meestal afhankelijk van methodes waarbij de gebruiker assisteert, zoals het downloaden en uitvoeren van nep of getrojaniseerde applicaties", aldus Microsoft. Verder wordt ook aangeraden om toegang tot LaunchDaemons of LaunchAgents folders en sudoers bestanden te beperken.