Air France en KLM waarschuwen klanten voor gecompromitteerde accounts

Airfrance en KLM hebben meerdere klanten gewaarschuwd voor gecompromitteerde accounts waarbij mogelijk persoonsgegevens zijn gelekt. In een e-mail laten de luchtvaartmaatschappijen weten dat een "ongeautoriseerde entiteit" verdachte activiteit heeft uitgevoerd met de accounts van de betreffende klanten. Daarbij zijn mogelijk persoonlijke gegevens gecompromitteerd. Het gaat om naam, Flying Blue-gegevens, Air Miles, telefoonnummer, e-mailadres en laatste transacties.

Als "aanvullende beveiligingsmaatregel" hebben KLM en Air France de betreffende klantenaccounts geblokkeerd en moeten klanten hun wachtwoord wijzigen om weer toegang te krijgen. Meerdere personen op Twitter maken melding dat ze de waarschuwing hebben ontvangen. Details over de verdachte activiteit of entiteit worden verder niet gegeven, zodat klanten niet weten wat er nu precies aan de hand is. Daarnaast is er ook kritiek op de luchtvaartmaatschappijen omdat die wachtwoorden van maximaal twaalf karakters toestaan.