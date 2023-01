Onderzoeker: dertien nieuwe malware-famlies voor macOS in 2022

Vorig jaar zijn er dertien compleet nieuwe malware-families voor macOS ontdekt, zo stelt beveiligingsonderzoeker Patrick Wardle die al zeven jaar lang een overzicht van nieuwe Mac-malware publiceert. In 2021 telde Wardle nog acht nieuwe malware-families voor Apples besturingssysteem.

In zijn overzicht beschrijft Wardle hoe de malware macOS-systemen kan infecteren, hoe die wordt geïnstalleerd en op het systeem actief blijft, wat het doel van de malware is en Indicators of Compromise. Het gaat dan om kenmerken van de betreffende malware waarmee bijvoorbeeld een infectie kan worden vastgesteld.

Als het gaat om "infectievector" blijkt dat bij vijf van de dertien nieuwe malware-families onbekend is hoe de besmetting plaatsvindt. Typosquatting volgt op de tweede plek. Het gaat dan specifiek om malafide packages waarvan de naam erg lijkt op die van legitieme packages. Eén van de malware-exemplaren verspreidt zich via een exploit voor een kwetsbaarheid in Safari, terwijl een andere zich voordoet als de disk-image van Adobe Photoshop.

Verder blijkt dat de meeste Mac-malware is ontworpen om gevoelige gegevens zoals wachtwoorden te stelen en als backdoor voor aanvallers fungeert, zodat die toegang tot het systeem hebben. Hoeveel Mac-gebruikers vorig jaar met malware besmet zijn geraakt is onbekend. Apple geeft hierover geen informatie en ook de informatie van antivirusbedrijven is zeer beperkt.

MacOS beschikt over een ingebouwde virusverwijdertool genaamd XProtect. Onlangs stelde een softwareontwikkelaar nog dat de meeste Mac-gebruikers niet weten dat er malware op hun systeem is aangetroffen en verwijderd, aangezien XProtect dit niet meldt.