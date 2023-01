Ierse privacytoezichthouder aangeklaagd over beslissing datalek Facebook

De Ierse privacytoezichthouder DPC is aangeklaagd over de beslissing dat het lekken van de gegevens van 110 miljoen Europese Facebook-gebruikers geen datalek is dat Meta verplicht om gedupeerden te informeren. Vorig jaar april startte de Data Protection Commission (DPC) een onderzoek naar een datalek bij Facebook waardoor de persoonsgegevens van 533 miljoen gebruikers op straat kwamen te liggen.

Facebook stelde dat de gegevens door middel van scraping waren verzameld en dat het getroffen gebruikers niet ging inlichten. Uiteindelijk kreeg Meta vanwege het datalek een boete van 265 miljoen euro opgelegd. De Ierse privacytoezichthouder stelde dat Facebook door toe te staan dat de scraping van gegevens kon plaatsvinden verschillende bepalingen van de AVG heeft overtreden, maar stelde dat het hier niet om een datalek ging waar getroffen gebruikers over moeten worden ingelicht.

Volgens Digital Rights Ireland heeft de DPC een oneerlijke procedure gevolgd in het voordeel van Facebook. De DPC ligt al jaren onder vuur omdat het op de hand van grote techbedrijven zou zijn die hun hoofdkantoor in Ierland hebben. De Ierse privacytoezichthouder ontkent dit, maar het is een feit dat de DPC meerdere malen door Europese privacytoezichthouders is teruggefloten omdat aan Amerikaanse techbedrijven opgelegde boetes te laag waren. Na ingrijpen van Europese privacytoezichthouders legde de DPC uiteindelijk veel hogere boetes op.

"De beslissing van de Data Protection Commission is onhoudbaar", zegt TJ McIntyre van Digital Rights Ireland. "De data van meer dan honderd miljoen Europeanen is nog steeds via internet te downloaden omdat Facebook privégegevens lekte: echte namen, telefoonnummers, geboortedata en e-mailadressen, een potentiële goudmijn voor fraudeurs. Dat is onder de AVG persoonlijke data, verkregen door misstanden bij Facebook, dat de getroffen gebruikers nog steeds blootstelt aan allerlei risico's."