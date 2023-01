Microsoft verhelpt actief aangevallen zerodaylek in Windows

Tijdens de eerste patchdinsdag van dit jaar heeft Microsoft updates voor 98 kwetsbaarheden uitgebracht, waaronder een actief aangevallen zerodaylek in Windows. Via de kwetsbaarheid (CVE-2023-21674) kan een aanvaller uit de sandbox van de Chromium-browser ontsnappen en vervolgens systeemrechten krijgen. Het gaat hier om een "local elevation of privilege" kwetsbaarheid, wat inhoudt dat een aanvaller al code in de browser moet kunnen uitvoeren.

Details over de aanvallen waarbij het zerodaylek werd gebruikt zijn niet door Microsoft gegeven, maar de kwetsbaarheid werd ontdekt door antivirusbedrijf Avast. "Dergelijke bugs worden vaak gecombineerd met het uitvoeren van code om malware of ransomware te verspreiden. Gezien onderzoekers van Avast dit aan Microsoft rapporteerden is dat een waarschijnlijk scenario", zegt Dustin Childs van het Zero Day Initiative.

Het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van de Amerikaanse overheid heeft federale overheidsinstanties verplicht om de update voor 31 januari te installeren. Op de meeste systemen zal dit automatisch gebeuren. Vorig jaar kwam Microsoft voor in totaal twaalf zerodaylekken met updates.