Duitse bank laat klanten via app toegestane betaallocaties instellen

De Duitse Sparkasse laat klanten via een app of het "internetfiliaal" van de bank toegestane betaallocaties instellen, wat gebruikers volgens de financiële instelling extra veiligheid en controle moet geven waar betalingen verricht mogen worden. "Card Control", zoals de feature heet, geldt zowel voor credit- als debitcards van de bank.

Het geeft klanten de mogelijkheid om vier toegestane betaallocaties in te stellen: namelijk betalen in winkels, op internet, in het buitenland en het opnemen van geld bij geldautomaten. Zo kan de klant bijvoorbeeld instellen dat zijn creditcard niet voor online aankopen mag worden gebruikt. Veel banken bieden op dit moment alleen de optie om betaalkaarten niet in het buitenland of buiten de EU te gebruiken. Card Control is beschikbaar via de Sparkasse-app, de Mobile Payments-app van Google en het "internetfiliaal" van de bank, wat een andere naam voor de online helpdesk is.