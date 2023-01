ACM: 14,5 miljoen apparaten met eigen mobiele internetverbinding

Het aantal apparaten in Nederland dat over een eigen mobiele internetverbinding beschikt, zoals energiemeters en rookmelders, maar ook auto's, is gestegen naar 14,5 miljoen. In het derde kwartaal van vorig jaar kwam er een half miljoen "machine-to-machine (IoT) simkaarten" bij, aldus de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in de nieuwste Telecommonitor die elk kwartaal verschijnt.

Machine-to-machine (M2M) simkaarten laten apparaten via mobiel internet data met digitale beheersystemen uitwisselen. Het gaat dan om alarmsystemen, auto's, rookmelders en slimme energiemeters. Data-only simkaarten die bedoeld zijn voor persoonlijk gebruik, zoals mobiele telefoons en tablets, worden niet gezien als M2M-simkaarten. Het aantal M2M-simkaarten blijft groeien. In het tweede kwartaal kwamen er 570.000 bij.

Verder waren er in het derde kwartaal van vorig jaar in Nederland 21,6 miljoen simkaarten actief voor telefoonabonnementen en prepaid; 1,2 procent meer dan in het tweede kwartaal. Daarvan zijn er 910.000 in gebruik voor data only, een groei van 15.000. Het dataverbruik via mobiele verbindingen is zes procent gestegen naar 428 miljoen gigabyte. Dat is inclusief het dataverkeer via de eerder genoemde M2M-simkaarten.