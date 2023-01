UWV: risicoscans steeds belangrijker onderdeel van toezicht en handhaving

De inzet van risicoscans, waarbij naar mogelijke fraudesignalen wordt gekeken, vormt een steeds belangrijker onderdeel van de toezichts- en handhavingsstrategie van het UWV, zo laat de instantie in het Informatieplan voor de jaren 2023 - 2027 weten. Via de risicoscans wil het UWV situaties vinden waarbij iemand onrechtmatig een uitkering heeft gekregen.

"We verwachten dat de implementatie van de door ons ontwikkelde risicoscans voor ‘Verblijf buitenland’, ‘Verwijtbare werkloosheid’ en ‘Sollicitaties’ een belangrijke bijdrage zal leveren aan het verminderen van de risico’s op oneigenlijk gebruik of misbruik op die gebieden", aldus het UWV. De risicoscan Verblijf buitenland is inmiddels operationeel. In deze scan worden rond de honderdvijftig signalen per maand aangeleverd, die worden beoordeeld op aanpakwaardigheid en onderzoekswaardigheid.

Verder laat het UWV weten dat de risicoscan Verwijtbare werkloosheid verder is ontwikkeld. "Uit validatie blijkt dat de voorspellingskracht verder is toegenomen." Het UWV zegt zich ervan bewust te zijn dat het werken met risicoscans maatschappelijk gezien vragen kan oproepen. "We zijn er tegelijkertijd van overtuigd dat risicoscans een goed en effectief middel zijn."

Volgens het UWV leiden risicoscans nooit tot een automatisch besluit. "Onze medewerkers zullen de signalen altijd verder onderzoeken voordat zij een beslissing nemen." Eind vorig jaar zou de risicoscan Verwijtbare werkloosheid in gebruik moeten zijn genomen. Daarnaast zijn de voorbereidingen voor de landelijke implementatie van de risicoscan Sollicitaties gestart.

Het Informatieplan van het UWV werd gepubliceerd door ministers Van Gennip van Sociale Zaken en Schouten voor Armoedebeleid als onderdeel van de Stand van de uitvoering sociale zekerheid.