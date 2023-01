Bits of Freedom: kabinet moet scanplan Europese Commissie tegenhouden

Het kabinet moet de plannen van de Europese Commissie om alle chatberichten en ander internetverkeer van burgers te controleren tegenhouden, zo vindt burgerrechtenbeweging Bits of Freedom. Brussel wil chatdiensten en andere techbedrijven verplichten om alle berichten en andere content van gebruikers te controleren op kindermisbruik en grooming.

Volgens Rejo Zenger, beleidsadviseur van Bits of Freedom, heeft de Europese Commissie weinig oog voor de neveneffecten. Zo denkt hij dat het plan de vertrouwelijkheid van communicatie op het internet voor iedereen zal ondermijnen. "Inclusief internetgebruikers die ze nu juist wil beschermen", gaat Zenger verder, die toevoegt dat de kunstmatige intelligentie die voor het detecteren wordt ingezet notoir slecht is in het herkennen van context.

Ook noemt Zenger het voorstel van de Europese Commissie veel te breed en niet proportioneel. "Dat voorstel is te vergelijken met een voorstel om in alle kinderkamers camera’s op te hangen om te zien of er soms kinderen mishandeld worden. Niemand zou dat proportioneel vinden, want in onze rechtsstaat handelen we op grond van concrete verdenkingen."

De beleidsadviseur van Bits of Freedom verwacht dat het onderwerp door de Tweede Kamer zal worden besproken. "Wij zijn bezorgd over de veiligheid van jongeren als de kans op het lekken van hun privéwereld groter wordt. Nederland weet door de toeslagenaffaire wat kunstmatige intelligentie kan aanrichten." Volgens Zenger moeten overheden de rechten van hun burgers beschermen, die van slachtoffers én van onschuldige passanten. "En als dat op Europees niveau mis dreigt te gaan, moet de Nederlandse overheid daar een stokje voor steken."