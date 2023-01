Oracle komt in eerste patchronde van 2023 met 327 beveiligingsupdates

Oracle heeft tijdens de eerste patchronde van 2023 in totaal 327 beveiligingsupdates uitgebracht. De patches zijn onder andere voor kritieke kwetsbaarheden in Oracle Essbase, Oracle Commerce, Oracle Communications, Primavera Gateway, Oracle Financial Services, Oracle Fusion Middleware, Oracle HealthCare, Oracle JD Edwards, Oracle MySQL, Oracle PeopleSoft, Oracle Siebel, Oracle Support Tools, Oracle Systems en Oracle Utilities.

Het gaat om tientallen kwetsbaarheden waarvan de impact op een schaal van 1 tot en met 10 met een 9.9 of 9.8 is beoordeeld. Via dergelijke lekken kan een ongeauthenticeerde aanvaller op afstand systemen overnemen. Eén van de producten met dergelijke beveiligingslekken is Oracle WebLogic Server, dat in het verleden geregeld doelwit van aanvallen is geweest. Bij deze aanvallen werden kwetsbaarheden korte tijd na het uitkomen van de beveiligingsupdates al aangevallen.

Oracle stelt dat het geregeld berichten ontvangt van organisaties die succesvol zijn aangevallen omdat ze beschikbare updates niet hadden geïnstalleerd. Het softwarebedrijf roept klanten dan ook op om de nu uitgebrachte patches "zonder vertraging" en "zo snel mogelijk" te installeren. In tegenstelling tot veel andere softwarebedrijven, zoals Adobe en Microsoft die maandelijks met patches komen, brengt Oracle vier keer per jaar beveiligingsupdates uit. De volgende patchronde staat gepland voor 18 april.