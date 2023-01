Minister verwacht dat onderzeese internetkabels snel vitaal worden verklaard

Misschien handig om vitale internet infrastructuur BINNEN landgrenzen te houden?



Ervoor zorgen dat alle websites en communicatie infrastructuur van de overheid blijft draaien ook als het land volledig is afgesloten van de buitenwereld?



Hoe handig de EU ook is, zolang je geen "Netherlands first" principe aanhoud, sterft je onafhankelijkheid.

Dat is iets waar we allemaal voor moeten oppassen, en de mensen in Den Haag meer op mogen letten in mijn opinie.