UWV en SVB hadden in eerste acht maanden vorig jaar ruim 900 datalekken

Het UWV en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) hebben in de eerste acht maanden van vorig jaar met ruim negenhonderd datalekken te maken gekregen die bij de Autoriteit Persoonsgegevens zijn gemeld. De meeste datalekken vonden plaats bij het UWV, zo laat het ministerie van Sociale Zaken in de laatste Stand van de uitvoering sociale zekerheid weten.

In totaal werden er 917 datalekken bij de privacytoezichthouder gerapporteerd: 554 bij het UWV en 363 bij de SVB. "Het betrof in vrijwel alle gevallen datalekken waarin het om de persoonsgegevens van één persoon ging met beperkte impact, bijvoorbeeld een verkeerd geadresseerde brief", aldus het ministerie. In één geval was er sprake van een groter datalek met meer impact.

In de polisadministratie werden gefingeerde dienstverbanden aangetroffen. Van 85 mensen zijn de persoonsgegevens misbruikt om niet bestaande arbeidsverhoudingen op te geven bij de Belastingdienst. Hoewel de fout volgens het ministerie niet bij het UWV lag, heeft de overheidsinstantie betrokkenen wel op de hoogte te gesteld van het misbruik van hun gegevens.

Daarnaast voert de Autoriteit Persoonsgegevens onderzoek uit naar een datalek waarbij een medewerker van de SVB informatie aan een onbevoegde heeft verstrekt. Dit rapport is nog niet openbaar gemaakt. In 2021 rapporteerde het UWV 1039 datalekken bij de privacytoezichthouder en trok de SVB bijna zevenhonderd keer aan de bel.

"Het verbeteren van de informatieveiligheid, privacybescherming en digitale weerbaarheid zijn belangrijke prioriteiten voor de SVB", zo laat het ministerie verder weten, dat stelt dat elk datalek er één te veel is vanwege de schending van de privacy van betrokkenen.