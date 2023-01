Kabinet laat gebruik kilometerteller voor rekeningrijden verder onderzoeken

Het kabinet laat verder onderzoeken of de bestaande kilometerteller in auto's voor rekeningrijden is te gebruiken, zo hebben staatssecretaris Van Rij van Financiën en minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. In het coalitieakkoord heeft het kabinet de komst van een systeem aangekondigd dat autobezitters laat betalen naar gebruik.

Het betrouwbaar registeren van het aantal gereden kilometers is daarvoor essentieel, zo stellen de bewindslieden. Om inzicht te krijgen in geschikte systemen voor deze registratie heeft het kabinet onderzoek laten doen. In dit onderzoek zijn drie oplossingsrichtingen voor kilometerregistratie in beeld gebracht: Voortbouwen op bestaande meetsystemen en registratie, een apparaat in de auto dat de kilometerstand van de auto registreert zonder GPS (apparaat is aangesloten op tellerstand en slaat gegevens apart op) en als derde een apparaat in de auto dat zelfstandig op basis van GPS het aantal gereden kilometers meet, registreert én communiceert.

Volgens het kabinet is één van de uitgangspunten voor het registratiesysteem dat alleen data wordt vastgelegd die nodig is om belasting te kunnen heffen. "Voor het heffen van de belasting hoeft daarom alleen te worden geregistreerd hoeveel kilometers een auto jaarlijks rijdt. Het maakt daarbij niet uit waar en wanneer deze kilometers zijn gereden." Andere uitgangspunten vanuit het kabinet zijn dat het systeem eenvoudig moet zijn en uiterlijk in 2030 kan worden ingevoerd.

De onderzoekers hebben het kabinet aangeraden om vervolgonderzoek te doen naar het gebruik van bestaande kilometertellers. Dit richt zich op het potentiële fraudegedrag van risicogroepen en de maatregelen die tegen dit gedrag mogelijk zijn. De resultaten van het gesprek en het vervolgonderzoek dienen als basis bij de besluiten over de precieze vormgeving van de kilometerregistratie voor betalen naar gebruik.

Halverwege dit jaar start naar verwachting een internetconsultatie over de wetgeving voor betalen naar gebruik. Dan kunnen ook burgers en bedrijven hun ideeën inbrengen. Later zal een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer worden ingediend.