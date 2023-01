Gameontwikkelaar Riot Games getroffen door inbraak op ontwikkelomgeving

Gameontwikkelaar Riot Games, bekend van het spel League of Legends, is getroffen door een inbraak op de ontwikkelomgeving. Daardoor kan het bedrijf tijdelijk geen nieuwe content uitbrengen, wat gevolgen heeft voor de updates voor de games van het bedrijf. Naast League of Legends, dat afgelopen december in één maand nog 150 miljoen actieve spelers telde, is Riot Games ook verantwoordelijk voor games als Valorant en Legends of Runeterra.

Vorige week meldde de gameontwikkelaar via Twitter dat eerder die week de ontwikkelomgeving via social engineering was gecompromitteerd. Details over de aard van de aanval zijn niet gegeven, behalve dat hierdoor tijdelijk geen nieuwe content kan worden uitgebracht, zoals updates voor de verschillende games van Riot Games. De gameontwikkelaar zegt dat het afhankelijk van het onderzoek met meer informatie zal komen, maar heeft sinds de initiële melding op 20 januari geen nieuws verstrekt.