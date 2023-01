WordPress-sites via hergebruikte wachtwoorden besmet met malafide plug-ins

Er is een "golf" van aanvallen gaande waarbij WordPress-sites via hergebruikte wachtwoorden worden besmet met malafide plug-ins. Dat claimt Jetpack, onderdeel van Automattic, het bedrijf achter WordPress.com. Zodra aanvallers toegang hebben verkregen installeren ze als eerste de "core-stab" plug-in. gevolgd door andere plug-ins waarmee er controle over de website wordt verkregen.

Jetpack geeft geen aantal van het getroffen WordPress-sites, maar stelt dat alle gecompromitteerde sites tenminste één e-mailadres hadden dat sinds 2019 in publieke datalekken voorkomt. De aanvallers gebruikten dan ook hergebruikte inloggegevens om de malware te installeren. WordPress-beheerders worden dan ook opgeroepen om te controleren of er geen onbekende plug-ins, themes of gebruikers binnen hun WordPress-site actief zijn.

Gisteren meldde securitybedrijf Wordfence dat credential stuffing, waarbij aanvallers via hergebruikte wachtwoorden inloggen, vorig jaar de meestgebruikte aanvalsvector was tegen WordPress-sites.