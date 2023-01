Twitteraccount beleggingsapp Robinhood gekaapt en gebruikt voor cryptoscam

Een aanvaller is erin geslaagd de officiele Twitter-, Facebook- en Instagram-accounts van beleggingsapp Robinhood over te nemen en vervolgens te gebruiken voor een cryptoscam. Via het Twitteraccount @Robinhood, dat meer dan 1 miljoen volgers heeft, werd een tweet verstuurd waarin werd geclaimd dat het beleggingsplatform een nieuwe cryptomunt zou lanceren.

De directeuren van cryptobeurzen Binance en Coinbase lieten beide weten dat het Twitteraccount van Robinhood vermoedelijk gekaapt was. Kort nadat de malafide berichten waren geplaatst werd de gebruikte link en berichten offline gehaald. Volgens CoinDesk zou er zo'n 16.000 dollar naar de geadverteerde cryptovaluta zijn gegaan.

In een reactie bevestigt Robinhood dat via de eigen socialmediakanalen op Twitter, Instagram en Facebook "ongeautoriseerde berichten" zijn geplaatst. Het onderzoek naar de aanval is nog gaande, maar Robinhood denkt dat de oorzaak bij een externe leverancier ligt. Verdere details zijn niet gegeven.