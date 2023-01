Microsoft roept organisaties op om Exchange-servers te patchen

Microsoft heeft organisaties opnieuw opgeroepen om hun Exchange-servers te patchen. Volgens het techbedrijf zijn de mailservers een aantrekkelijk doelwit voor aanvallers. "Mailboxen van gebruikers bevatten vaak belangrijke en gevoelige data. Daarnaast bevat elke Exchange-server een kopie van het adresboek van de organisatie, wat veel informatie biedt voor social engineering", aldus Microsoft.

Als laatste heeft Exchange vergaande koppelingen en permissies binnen de Active Directory, en binnen een hybride omgeving, toegang tot de cloudomgeving. Organisaties die hun Exchange-servers tegen misbruik van bekende kwetsbaarheden willen beschermen moet volgens Microsoft de laatste Cumulative Update (CU) installeren. Voor Exchange Server 2019 is dat CU12, voor Exchange Server 2016 is dat CU23 en in het geval van Exchange Server 2013 gaat het om Software Update 23.

Microsoft laat aanvullend weten dat systeembeheerders na de installatie van een update mogelijk nog handmatige acties moeten uitvoeren. Daarvoor wordt verwezen naar het uitvoeren van de "Health Checker" die een overzicht van eventuele handmatige taken toont. "We weten dat het beschermen van je Exchange-omgeving essentieel is en we weten dat het nooit zal stoppen", aldus Microsoft. Het techbedrijf startte onlangs nog een enquête waarin het systeembeheerders naar feedback vraagt over het updateproces van Exchange-servers.