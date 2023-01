Australische politie verzoekt ouders socialmedia-instellingen kinderen aan te passen

De Australische politie heeft ouders verzocht om de socialmedia-instellingen van hun kinderen aan te passen. Het gaat dan specifiek om de privacyinstellingen. Dit moet voorkomen dat ze door "online kindermisbruikers" worden benaderd", aldus de Australian Federal Police (AFP). Volgens de Australische politie zijn veel ouders niet bekend met de risico's die kinderen op internet lopen.

"Afbeeldingen en video's van kinderen op social media zijn door online kindermisbruikers te gebruiken voor het maken van een profiel of het groomen van ouders of kinderen. Content die naar social media wordt geüpload die persoonlijke informatie bevat kan veel over je kind vertellen", aldus adjunct-politiecommissaris Hilda Sirec. "Vooral wanneer kinderen socialmedia-accounts openen, is het essentieel dat ouders hen de best mogelijke start van hun online leven geven."

Australische ouders wordt geadviseerd om het socialmedia-account van kinderen zo in te stellen dat hun informatie niet openbaar is. Verder moeten nieuwe vrienden en contacten eerst worden goedgekeurd en is het belangrijk om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie niet op het publieke profiel van het kind zichtbaar is. Verder raadt de AFP het gebruik van een "slimme gebruikersnaam" aan, die geen informatie over naam, leeftijd of woonplaats bevat.