SIDN ontwikkelt systeem om risicovolle .nl-domeinnamen te herkennen

Door Anoniem: Nee maar dat houdt toch niet tegen dat SIDN er WEL op let?

securedi.nl (2 letters verschil met security.nl)

securidy.nl



securidy.nl



securidy.nl. Something amazing will be constructed here.

Het werkt voor geen meter. Bijv. op 31 december werd als kwaadaardig gemeld:Die site wordt nu geblokkeerd door GSB ("Google Safe Browsing") maar er zit nog steeds een antwoordende website achter; de domeinnaam werkt nog gewoon.De scammers hoeven alleen maar te wachten tot tot GSB niet meer blokkeert en hoppa, zet maar weer online. Totdat er weer voldoende slachtoffers zijn gevallen en GLB opnieuw blokkeert. Rinse and repeat.: hieronder heb ik zelf een typo gemaakt (securidy i.p.v. securedi). Googlen naarlaat google alleen maar switchen naar een gewijzigde zoekterm (stomme zoekmachine). Neemt niet weg dat beide sites nu bestaan. https://www.google.com/search?q=%22securidy.nl%22 (snapshot: https://archive.is/bzItL ) vertelt mij:Sure.Enkele uitzonderingen daargelaten (zoals wellicht onlinemicrosoft.fr) is hetom domeinnamen te blokkeren als daar ooit iets kwaadaardigs op gebeurd is of zou kunnen gebeuren.. Dan kun je nu.nl ook wel uit de lucht halen:2012: https://security.nl/posting/35704/ 2013: https://security.nl/posting/41368/ 2014: https://security.nl/posting/395932/ Een domeinnaamis niet kwaadaardig, dekan dat zijn. En daarom is het nodig dat we weten wie NIET de eigenaar van een site is, zodat we kunnen zien dat het om een nepsite gaat.