Sportketen JD Sports waarschuwt 10 miljoen klanten voor datalek - update

Sportketen JD Sports waarschuwt 10 miljoen klanten voor een datalek met persoonsgegevens nadat er is ingebroken op een systeem. In een vandaag verstuurde e-mail stelt het bedrijf dat het slachtoffer is geworden van een aanval waarbij een aanvaller toegang heeft gekregen tot een systeem met "historische klantgegevens".

Het gaat om klanten die van november 2018 tot oktober 2020 bestellingen bij de webshop van JD Sports hebben geplaatst. De gecompromitteerde klantendatabase bevatte naam, bezorg- en factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer, bestelgegevens en laatste vier cijfers van de creditcard. Hoe de inbraak kon plaatsvinden, wanneer die precies werd ontdekt en hoeveel klanten zijn getroffen laat JD Sports niet in de e-mail weten. In een melding bij de London Stock Exchange wordt echter gesproken over 10 miljoen klanten. De keten heeft ook in Nederland verschillende winkels.