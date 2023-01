Sportketen JD Sports waarschuwt klanten voor datalek

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Voorkomen dat zo’n twee miljoen bedrijven het slachtoffer worden van cybercrime. Dat is jouw doel als security-officer bij het Digital Trust Center van het ministerie van Economische Zaken en Klimaa. Jij waarschuwt ondernemingen in de niet-vitale sector van Nederland proactief over concrete dreigingen en adviseert over te nemen maatregelen.