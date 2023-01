MijnOverheid verplicht inloggen met DigiD-app of sms-controle

Burgers die vanaf vandaag op MijnOverheid willen inloggen moeten hiervoor gebruikmaken van de DigiD-app of sms-controle van DigiD. Inloggen met alleen een gebruikersnaam en wachtwoord is niet meer toegestaan. Eerder stelde ook de Belastingdienst het gebruik van een tweede factor verplicht voor het inloggen bij MijnBelastingdienst. DigiD heeft alle gebruikers die nog inloggen met alleen gebruikersnaam en wachtwoord hier via een persoonlijke brief over geïnformeerd. Dat waren er eind vorig jaar nog 215.000.

MijnOverheid is het online portaal van de overheid waar burgers op hun eigen account overheidscommunicatie ontvangen, persoonlijke gegevens kunnen inzien en lopende zaken bij de overheid bekijken. Daarnaast wordt ook getoond met welke organisaties informatie uit de Basis Registratie Personen (BRP) wordt gedeeld. "Inloggen in 2 stappen biedt extra beveiliging ten opzichte van inloggen met alleen gebruikersnaam en wachtwoord. Dit is nodig omdat er steeds meer persoonlijke gegevens in MijnOverheid staan", zo laat DigiD-aanbieder Logius weten.

Volgens de overheidsinstantie moet het gebruik van tweefactorauthenticatie (2FA) het lastiger maken voor kwaadwillenden om met de gegevens van anderen in te loggen, die bijvoorbeeld via phishing zijn verkregen. "Door inloggen in twee stappen te verplichten kunnen burgers veiliger MijnOverheid gebruiken." Burgers zijn een half jaar geleden ingelicht over de maatregel en wat ze kunnen doen als ze geen gebruik meer kunnen maken van de DigiD app of sms-controle. Inloggen via de DigiD-app of sms-controle zal ook voor de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en Belastingdienst Toeslagen worden ingevoerd.