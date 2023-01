Kiesraad komt met controleprotocol voor gebruik optelsoftware tijdens verkiezingen

De Kiesraad heeft de controleprotocollen voor de op 15 maart geplande Provinciale statenverkiezingen openbaar gemaakt. Sinds 1 januari geeft de Kiesraad op grond van nieuwe wetgeving ook aanwijzingen over de wijze waarop de centraal stembureaus vaststellen dat de uitslagen die zij overgedragen hebben gekregen betrouwbaar tot stand zijn gekomen en geen fouten bevatten.

Met het controleprotocol wordt ook de optelling en de berekening van de zetelverdeling met Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV2020) gecontroleerd. "De controles worden gedaan om na te gaan of de programmatuur zoals gebruikt door de gemeente goed heeft gefunctioneerd. Het is noodzakelijk om vast te stellen dat er geen fouten in zitten of misbruik heeft plaatsgevonden. Het gemeentelijk stembureau voert daarom een controletelling uit op basis van dit protocol na invoer van de aantallen uitgebrachte stemmen in OSV2020", aldus de Kiesraad.

Voor de gemeentelijke stembureaus, hoofdstembureaus en centraal stembureaus zijn er verschillende controleprotocollen. "Het controleprotocol laat onverlet dat de centraal stembureaus zelf verantwoordelijk blijven voor de uitslagvaststelling. Het centraal stembureau houdt dan ook zelf de bevoegdheid zaken te onderzoeken die duiden op eventuele fouten", voegt de Kiesraad toe. De controleprotocollen zijn een nieuw instrument in de Kieswet, ingevoerd met de wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen.