30.000 QNAP NAS-systemen missen update voor kritiek beveiligingslek

QNAP devices zijn gemaakt voor de thuisgebruiker, de thuisgebruiker zit niet de hele dag in de GUI van dat ding te gluren en mist dus regelmatig dat er iets staat te knipperen over updates etc.



Het vervelende is dat ooit, in alle wijsheid, besloten is uit marketingoverwegingen een oplossing in te knutselen waarmee je op afstand kunt verbinden naar dat ding door hem direct aan het internet te hangen. Daar plukt men nu de vruchten van.