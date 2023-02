NCSC: ddos-aanvallen op websites ziekenhuizen succesvol afgeslagen

Ddos-aanvallen op de websites van Nederlandse ziekenhuizen worden op dit moment succes afgeslagen, zo stelt het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Begin deze week waren websites van het Universitair Medisch Centrum Groningen tijdelijk onbereikbaar door een ddos-aanval, die afgelopen zaterdag begon.

"Collega's van de ict-afdeling hebben samen met de leverancier van de servers hard gewerkt om de gevolgen van de ddos-aanval op te lossen. Dat is vanavond gelukt door een extra 'verdedigingslinie' in te bouwen. De ddos-aanval op de website van het UMCG is dus nog steeds aan de gang, maar de website kan de aanval met deze aanpassing afwenden", aldus het ziekenhuis afgelopen maandag.

Naast websites van ziekenhuizen werd ook de site van Z-Cert, het Computer Emergency Response Team voor de Nederlandse zorg, doelwit van een aanval waardoor die mogelijk minder beschikbaar is geweest. "Op dit moment worden de ddos-aanvallen succesvol gemitigeerd en de impact van de aanvallen is beperkt", zo laat het NCSC vandaag weten. De overheidsinstantie stelt verder dat het in contact staat met haar nationale en internationale samenwerkingspartners en de situatie monitort.