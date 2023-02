Amerikaans schooldistrict al twee dagen gesloten wegens ransomware

Een Amerikaans schooldistrict is wegens een ransomware-aanval al twee dagen gesloten. De aanval op Nantucket Public Schools deed zich dinsdagochtend voor en zorgde ervoor dat systemen van leerlingen en personeel zijn uitgeschakeld, alsmede veiligheidssystemen, waaronder telefoons en beveiligingscamera's. Het schooldistrict telt bijna dertienhonderd leerlingen.

Uit voorzorg werd besloten de scholen dinsdagmiddag te sluiten. Ook gisteren werd er geen les gegeven. Volgens de directrice van het schooldistrict zijn veel van de systemen met elkaar verbonden, waaronder de Chromebooks van de leerlingen, het telefoonsysteem, beveiligingscamera's en zelfs de kopieerapparaten. Het uitschakelen van het netwerk zorgt dan ook voor een grote verstoring waardoor zowel studenten als leraren geen toegang tot hun gegevens hebben.

De voornaamste reden dat de scholen gesloten zijn is vanwege veiligheid, aldus één van de leraren tegenover de National Public Radio. "We hebben geen telefoons. We hebben geen camera's. Het is duidelijk een echt ongemak voor de leraren, maar de veiligheid is de reden voor de sluiting." Hoe de aanval kon plaatsvinden en om welke ransomware het gaat is niet bekendgemaakt.