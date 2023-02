Tor Project ontvangt laagste donatiebedrag van donateurs in jaren

Het Tor Project, de organisatie die voor het Tor-netwerk verantwoordelijk is, heeft vorig jaar het laagste donatiebedrag van individuele donateurs in jaren ontvangen. In totaal kwam er 367.000 dollar binnen, afkomstig van 1790 personen. In 2021 bedroeg het donatiebedrag nog 940.000 dollar. Het Tor Project is een non-profitorganisatie die volledig dankzij giften bestaat. De organisatie wil minder afhankelijk worden van de donaties van de Amerikaanse overheid.

Volgens het Tor Project zijn er verschillende redenen die het verschil tussen 2021 en 2022 verklaren. In 2021 was zestig procent van de donaties in cryptovaluta. Vorig jaar kende een economische teruggang, werden er veel mensen door Amerikaanse techbedrijven ontslagen, stortte de cryptomarkt in en was er algehele onzekerheid over de toekomst. "Het is duidelijk dat de resultaten van onze fondsenwerving dit jaar de druk weergeeft die onze gemeenschap op dit moment ervaart", zegt Al Smith van het Tor Project.

Ondanks de daling stelt Smith dat het Tor Project zich nog steeds in een sterke positie bevindt. In april 2020 besloot de organisatie wegens de coronapandemie nog een derde van het personeel te ontslaan. Dagelijks maken 2,5 miljoen mensen gebruik van Tor om hun privacy te beschermen.