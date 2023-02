Meldpunt voor "manipulatieve lobbymethoden" van Big Tech gelanceerd

Er is een nieuw meldpunt gelanceerd voor "manipulatieve lobbymethoden" van Big Tech. LobbyLeaks is een initiatief van onderzoeks- en campagneorganisatie Corporate Europe Observatory (CEO) en LobbyControl, gesteund door Europarlementariërs van verschillende politieke partijen. Big Tech-bedrijven liggen al enige tijd onder vuur over de lobby waarmee ze hun belangen bij politici behartigen.

Vorig jaar dienden verschillende Europarlementariërs klachten in over lobbygroepen die pretenderen mkb-bedrijven te vertegenwoordigen, maar eigenlijk zijn opgericht door Big Tech-bedrijven. Het meldpunt dient als vervolgactie om meer informatie op te halen over de lobbytechnieken die Big Tech toepast. Politici, het maatschappelijk middenveld en medewerkers van Europese instellingen worden opgeroepen meldingen te doen bij het meldpunt, waarna CEO en LobbyControl verder onderzoek doen.

De informatie die via het meldpunt binnenkomt wordt gebruikt voor onderzoek, om politici te waarschuwen voor nieuwe lobbytactieken en kan dienen als basis voor officiële klachten bij het Europese transparantieregister. "Manipulatie door ondoorzichtige lobby is niet alleen een bedreiging voor goede wetgeving, maar voor onze gehele democratie. Daarom moeten we al deze wolven in schaapskleren voor het voetlicht brengen en strijden tegen manipulatieve lobbymethoden", zegt PvdA-Europarlementariër Paul Tang.

Volgens Bram Vranken, onderzoeker bij Corporate Europe Observatory, is het bedrijfsmodel van Big Tech vergiftigd. "Het is gebaseerd op agressieve gegevensvergaring en massale verkoop van advertenties, waardoor de algoritmes desinformatie en haatdragende inhoud stimuleren en werknemers hun rechten ontzegt."