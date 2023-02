Microsoft: controle bij gebruikers oude Office-versies verzamelt diagnostische data

De controle die Microsoft bij gebruikers van oude Office-versies uitvoert verzamelt diagnostische data en prestatiegegevens, zo stelt het techbedrijf. Vorige maand ontstond ophef omdat Microsoft een update onder gebruikers van Office-versies uitrolt die niet meer worden ondersteund of waarvan de support binnenkort stopt.

Het gaat dan bijvoorbeeld om Office 2007, Office 2010 en Office 2013. De eerste twee Office-versies ontvangen sinds respectievelijk oktober 2017 en oktober 2020 geen updates meer. Office 2013 ontvangt nog wel beveiligingsupdates, maar hier zal Microsoft op 11 april van dit jaar mee stoppen. Via update (KB5021751) wil het techbedrijf kijken hoe groot het aantal gebruikers is dat met deze Office-versies werkt.

Volgens Microsoft wordt de update "stilletjes" uitgevoerd en wordt er niets op het systeem van de gebruiker geïnstalleerd. Het bedrijf heeft nu meer details over de update gegeven. De update verzamelt diagnostische data en prestatiegegevens afkomstig van het Windows-register en API's.

Microsoft stelt dat de update geen licentiegegevens, content van klanten of data over software die niet van Microsoft is verzamelt. De update wordt via Windows Update verspreid bij gebruikers die voor de optie "Receive updates for other Microsoft products" hebben gekozen en Office 2013, Office 2010 of Office 2007 hebben geïnstalleerd.