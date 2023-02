Politie meldt sterke afname van betaalverzoekfraude op Marktplaats

Het aantal gevallen van betaalverzoekfraude op Marktplaats is de afgelopen twee jaar sterk afgenomen, zo stelt de politie. Bij betaalverzoekfraude doen oplichters zich voor als koper en vragen de verkoper "ter verificatie" om een cent over te maken. De betaallink die de zogenaamde koper verstuurt wijst naar een phishingsite. Met de gegevens die slachtoffers hier invullen kan er vervolgens geld van de rekening worden gestolen.

Het totale schadebedrag dat op deze manier werd buitgemaakt bedroeg in 2020 tussen de 500.000 en 800.000 euro per maand. Om de fraude tegen te gaan besloten politie en Marktplaats samen te werken. Uit onderzoek van de politie bleek dat veel oplichters het eerste contact leggen door te reageren op een advertentie via de chatfunctie van Marktplaats, maar met een excuus het gesprek verplaatsen naar andere chatapps zoals WhatsApp.

Hierdoor werd het voor het platform onmogelijk om vanaf dat moment nog in te grijpen. De oplichter stuurt het nep-betaalverzoek via WhatsApp en opereert zo buiten de omgeving van Marktplaats. De resultaten werden gebruikt om verschillende technische maatregelen op het platform door te voeren, waardoor bijvoorbeeld telefoonnummers van particuliere gebruikers niet langer automatisch zichtbaar zijn bij plaatsing van een nieuwe advertentie.

Gebruikers van het platform moeten nu bewust kiezen om het telefoonnummer zichtbaar te maken en hierbij verplicht een voorlichtingstekst over deze vorm van fraude doorlopen. Daarnaast heeft Marktplaats via e-mails aan gebruikers miljoenen gebruikers voorgelicht over deze vorm van fraude. Dit lijkt succes te hebben, want van januari 2021 tot en met december 2022 daalde betaalverzoekfraude met 76,5 procent, aldus de politie.