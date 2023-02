LUMC-onderzoekers willen dna van elke patiënt bij apotheek in kaart brengen

Als het aan onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) ligt wordt het dna van elke patiënt die bij de apotheek komt in kaart gebracht. Dit zou volgens de onderzoekers voor een effectievere en veiligere behandeling moeten zorgen. Onderzoekers van het LUMC deden onderzoek naar het gebruik van een "dna-medicatiepas" waarvan de resultaten in het medische tijdschrift The Lancet zijn gepubliceerd.

De pas koppelt het dna-profiel van een patiënt aan medicijnen waarvan de verwerking wordt beïnvloed door het dna. Via een dergelijke pas is een persoonlijke aanpak nodig, aldus de onderzoekers. Wanneer medicatie op het dna van de patiënt wordt afgestemd melden patiënten die aan het onderzoek deelnamen dertig procent minder ernstige bijwerken ten opzichte van de groep patiënten die de standaarddosis kreeg.

De onderzoekers willen de dna-medicatiepas nu in de praktijk toepassen. “We willen er naartoe dat het dna van elke patiënt die bij de apotheek komt in kaart wordt gebracht”, zegt Henk-Jan Guchelaar, hoogleraar Klinische Farmacie bij het LUMC en coördinator van het onderzoek. "Alleen op die manier maken we de behandeling effectiever en veiliger voor elke patiënt."