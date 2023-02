ECB: offline digitale euro kan privacyniveau contant geld benaderen

Een digitale euro die ook offline te gebruiken is zou het privacyniveau van contant geld kunnen benaderen, zo claimt de Europese Centrale Bank (ECB). Het evenwicht tussen privacy en andere zaken zoals de bestrijding van witwassen en het tegengaan van belastingontduiking is echter aan beleidsmakers. Daarnaast is regelgeving om betalingen in digitale euro's algemeen te accepteren cruciaal, zo stelt Fabio Panetta van de ECB.

Afgelopen maand vond er overleg van de Eurogroep en Ecofinraad plaats waarin de digitale euro werd besproken. Ook de ECB nam deel aan het overleg met de Eurogroep. Vervolgens kwam de groep met een gezamenlijke verklaring. Daarin staat dat een digitale euro contant geld niet mag vervangen en een "hoog privacyniveau" moet bieden. Aan de andere kant moet er ook rekening met beleidsdoelstellingen zoals de bestrijding van witwassen worden gehouden.

De digitale euro mag volgens de Eurogroep niet programmeerbaar zijn. Wel kan de munt de "hoeksteen" voor toekomstige betaaloplossingen worden, waarbij het mogelijk is om automatische betalingen uit te laten voeren wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt gedaan. Op dit moment bevindt de digitale euro zich bij de ECB nog in de onderzoeksfase. Deze fase duurt naar verwachting tot het najaar van 2023. De Europese Commissie zal in het tweede kwartaal van dit jaar een wetsvoorstel uitbrengen voor de introductie van de digitale euro.

Offline functionaliteit

De ECB zegt een digitale euro te willen ontwerpen met online en offline functies. "Zo kunnen we inspelen op uiteenlopende gebruikssituaties en de gebruikers verschillende voordelen bieden. Een offline functionaliteit zou bijvoorbeeld het privacyniveau van betalingen met contant geld kunnen benaderen. Het systeem zou ook veerkrachtiger worden, aangezien er geen internettoegang voor nodig is", aldus Panetta.

Hij benadrukt dat het cruciaal is dat er regelgeving komt die ervoor zorgt dat de digitale euro moet worden geaccepteerd voor betalingen. Verder meldt Panetta dat de eerste release van de digitale euro waarschijnlijk contactloze betalingen, qr-codes en online betalingen mogelijk maakt. "Naarmate de technologie zich ontwikkelt, kunnen in de toekomst andere betalingsvormen beschikbaar komen. Wat de hardware betreft, zouden mensen met mobiele telefoons, fysieke kaarten of eventueel andere apparaten zoals smartwatches kunnen betalen."

Duidelijke voordelen

Volgens minister Kaag van Financiën vraagt een "mogelijke invoering" van de digitale euro een zorgvuldige afweging en kan die alleen op basis van politieke besluitvorming plaatsvinden. "De beginvraag voor het kabinet bij een invoering van de digitale euro is in ieder geval dat er duidelijke voordelen moeten zijn voor consumenten, bedrijven en de bredere maatschappij. Cruciale voorwaarden bij een wetsvoorstel voor de digitale euro zijn voor het kabinet dat de privacy is gewaarborgd, dat er overeenstemming is met het anti-witwasraamwerk, dat er waarborgen zijn voor de financiële stabiliteit en dat programmeerbaarheid van de digitale euro onmogelijk moet zijn", zo stelt ze in een verslag over de overleggen van de Eurogroep en Ecofinraad.