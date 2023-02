NCSC waarschuwt voor misbruik van oud VMWare ESXi-lek door ransomware

Het Nationaal Cyber Security Cerntrum (NCSC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid waarschuwt Nederlandse organisaties en bedrijven voor actief misbruik van een oude kwetsbaarheid in VMWare ESXi bij ransomware-aanvallen. Het NCSC brengt vrijwel dagelijks beveiligingsadviezen uit over kwetsbaarheden in allerlei software, maar komt zelden met aparte waarschuwingen voor actief aangevallen beveiligingslekken.

De waarschuwing volgt nadat eerder het Franse Computer Emergency Response Team (CERT-FR) alarm had geslagen. In het land zouden tientallen systemen besmet zijn geraakt met ransommware. ESXi, onderdeel van VMware's vSphere, is een 'bare metal hypervisor' voor het virtualiseren van besturingssystemen. De virtualisatiesoftware wordt direct op een server geïnstalleerd en kan vervolgens het gevirtualiseerde besturingssysteem laden.

In februari 2021 kwam VMWare met beveiligingsupdates voor meerdere kwetsbaarheden in de software, waaronder CVE-2021-21974. Via dit beveiligingslek kan een aanvaller op afstand code op kwetsbare ESXi-servers uitvoeren. Gisteren meldde CERT-FR dat aanvallers nu van deze kwetsbaarheid misbruik maken om ransomware uit te rollen. Aanleiding voor het NCSC om de waarschuwing door te zetten en Nederlandse organisaties op te roepen hun ESXi-systemen te patchen.