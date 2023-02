Politiechef: versleutelde communicatie goudmijn voor Nederlandse opsporing

De versleutelde communicatie die criminelen gebruiken om mee te communiceren is een goudmijn voor de Nederlandse opsporing, zo stelt politiechef Andy Kraag tegenover Het Parool. Gisteren werd de versleutelde chatdienst Exclu door de politie uit de lucht gehaald, nadat het ruim vijf maanden met berichten van gebruikers had meegelezen. Naar schatting had de chatdienst, waarvoor 1600 euro per jaar moest worden betaald, zo’n drieduizend gebruikers waarvan 750 Nederlandstaligen.

Bij de operatie tegen de chatdienst en diens gebruikers namen twaalfhonderd agenten deel. Er hebben gisteren 79 doorzoekingen plaatsgevonden en werden 42 Exclu-gebruikers aangehouden op diverse plekken in Nederland en in België. "Eerste resultaten laten zien dat er twee drugslabs en een cocaïnewasserij zijn aangetroffen. Daarnaast werden er meerdere kilo’s aan verdovende middelen, meer dan 4 miljoen euro cash, diverse luxe goederen en meerdere vuurwapens in beslag genomen", aldus het Openbaar Ministerie.

In het verleden is de politie er vaker in geslaagd om communicatiediensten offline te halen, waaronder Ennetcom, PGPsafe, EncroChat en SkyECC. Volgens Kraag is de versleutelde communicatie 'A gift that keeps on giving', zo laat hij tegenover Het Parool weten. "Die versleutelde communicatie is echt een goudmijn voor de Nederlandse opsporing", aldus de politiechef. "Als opsporingsdiensten maken wij gebruik van precies die zwakte van het criminele milieu: de communicatie. De criminelen zitten verspreid over de wereld en zonder communicatie kunnen ze geen handel drijven, dus we blijven ze daar op pakken."

Kraag stelt dat het uit de lucht halen van dergelijke chatdiensten een belangrijk onderdeel is van de langetermijnstrategie van de politie. "Als Nederland zijn we echt leidend in het onderzoeken van deze criminele infrastructuur. De encryptie van Exclu was weer geavanceerder dan van eerder neergehaalde diensten." Hoe politie de communicatiedienst precies kon kraken is niet bekendgemaakt.