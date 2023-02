Amerikaans ziekenhuis annuleert operaties wegens cyberaanval

Een groot ziekenhuis in Florida heeft alle niet-dringende operaties en behandelingen wegens een cyberaanval geannuleerd. Ook worden ambulances omgeleid naar andere ziekenhuizen. Alleen de meest ernstige trauma's worden nog toegelaten. In de Amerikaanse media wordt over een mogelijke ransomware-aanval gesproken.

De cyberaanval op Tallahassee Memorial HealthCare vond in de nacht van donderdag op vrijdag plaats. Uit voorzorg werd besloten om alle it-systemen gisteren uit te schakelen, aldus het ziekenhuis in een verklaring. Vanwege de situatie is besloten alle niet-dringende operaties en behandelingen te annuleren en te verplaatsen. Ook worden ambulances omgeleid.

Om wat voor aanval het precies gaat laat het ziekenhuis niet weten. Wel zijn opsporingsdiensten ingelicht en wordt hiermee samengewerkt. Gisteren aan het eind van de middag meldde het ziekenhuis dat het "IT system downtime protocol" nog steeds van kracht is. Het ziekenhuis telt bijna achthonderd bedden en vierduizend medewerkers.