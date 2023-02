Bits of Freedom: kabinet speelt woordspelletje over end-to-end encryptie

Het kabinet speelt een woordspelletje over end-to-end encryptie, zo stelt burgerrechtenbeweging Bits of Freedom. Vorig jaar september liet het kabinet weten dat het een motie van de Partij voor de Dieren, die oproept tot het in stand houden van end-to-end encryptie, zal uitvoeren en Europese voorstellen die end-to-end encryptie onmogelijk maken niet zal steunen.

Deze week kwam minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid met antwoorden die verschillende Tweede Kamer-fracties over het uitvoeren van de motie hadden. Iets waar Security.NL op woensdag over berichtte. In de motie wordt ook opgeroepen om Europese voorstellen die end-to-end encryptie onmogelijk maken niet te steunen. De Europese Commissie kwam eerder met het plan om alle chatberichten en ander internetverkeer van Europese burgers te controleren. Dit zou dan op het apparaat van de gebruiker moeten plaatsvinden. Verschillende organisaties en experts stellen dat hiermee end-to-end encryptie wordt ondermijnd, aangezien bij deze vorm van versleuteling alleen de afzender en ontvanger de inhoud kennen.

In haar antwoorden van deze week gaat minister Yesilgöz ook in op het scanplan van Brussel. "Als dit enkel gebeurt op het apparaat waarvan het bericht wordt verstuurd en vóórdat het bericht wordt versleuteld, dan zou deze maatregel in potentie geen belemmering vormen voor de toepassing- en beschikbaarheid van end-to-end encryptie. Echter, de privacy-inbreuk die deze maatregel oplevert staat - op basis van het huidige voorstel – hoogstwaarschijnlijk niet meer in verhouding tot het beoogde doel daarvan."

Bits of Freedom riep het kabinet eerder al op om het scanplan van Brussel tegen te houden. "Client side device scanning staat op gespannen voet met de bescherming van encryptie. Want hoewel het proces van client side device scanning misschien op je telefoon plaatsvindt, blijven de uitkomsten van dat gescan natuurlijk niet op je telefoon", stelt Rejo Zenger van de burgerrechtenbeweging. Hij voegt toe dat de motie die het kabinet zegt te zullen uitvoeren duidelijk is, namelijk dat er geen afbreuk aan encryptie wordt gedaan.

Het kabinet vind het afdwingen van client side device scanning, waarbij communicatie op het apparaat van de gebruiker wordt gecontroleerd, echter geen probleem, merkt Zenger op. "Dat is misschien wel naar de letter van de motie, maar zeker niet naar de geest. We gebruiken namelijk end-to-end-encryptie met als doel de vertrouwelijkheid van communicatie te kunnen waarborgen. Wat het kabinet hier doet, is met woorden spelen. Ja, end-to-end-encryptie laat je misschien technisch gezien ongemoeid, maar met de inzet van client side device scanning zet je nog altijd een streep door de vertrouwelijkheid van communicatie."