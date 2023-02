Spywareleverancier moet slachtoffers informeren over besmette smartphone

Een Amerikaanse leverancier van spyware heeft een schikking met de procureur-generaal van de Amerikaanse staat New York getroffen en zal onder andere slachtoffers van het product moeten waarschuwen dat hun telefoon besmet is. De zaak draaide om een Amerikaan en zestien van zijn bedrijven die op internet spyware aanbieden.

Via de spyware is het mogelijk om gespreksgegevens, sms-berichten, foto's, video's, WhatsApp- en Skype-berichten, Gmail- en socialmedia-activiteit en bezochte websites te monitoren. Ook was het mogelijk om op afstand camera en microfoon in te schakelen. De bedrijven deden voorkomen dat het gebruik van de spyware, zoals Auto Forward, Easy Spy, DDI Utilities, Highster Mobile, PhoneSpector, Surepoint en TurboSpy, legaal was.

In werkelijkheid werden met het monitoren van smartphones van volwassenen zonder hun toestemming meerdere wetten overtreden, aldus de procureur-generaal. In de zaak is nu een schikking getroffen waarbij de bedrijven een bedrag van 410.000 dollar zullen betalen. Daarnaast moet de spyware worden aangepast, zodat slachtoffers een melding krijgen dat hun telefoon in de gaten wordt gehouden. Verder moeten de bedrijven voortaan juiste informatie geven over het rooten en jailbreaken van toestellen, de bescherming van gegevens en de restitutievoorwaarden.