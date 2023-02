Minister kan zich vinden in langere gevangenisstraf voor doxing

Minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid kan zich vinden in een langere gevangenisstraf voor doxing zoals verschillende partijen in de Tweede Kamer willen. Vorige week werd gedebatteerd over het wetsvoorstel dat het gebruik van persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden strafbaar stelt. In het wetsvoorstel is voor doxing een maximale gevangenisstraf van één jaar opgenomen.

Als het aan de VVD ligt wordt via een amendement de gevangenisstraf naar twee jaar verhoogd. Ook de PVV is voorstander van een hogere straf. Het CDA en de SGP vinden dat doxing zwaarder moet worden bestraft als die is gericht tegen mensen met een publieke taak, zoals rechters, advocaten, journalisten en politieambtenaren. In deze gevallen zou er een strafverzwaring van een derde moeten gelden.

"Als je kijkt naar de gevallen van doxing die we allemaal kennen en waarom we hier nu staan, dan zijn dat heel vaak mensen die zich inzetten voor een publieke taak. Dus het zal al heel vaak dezelfde groep zijn. Als je dan als Kamer zegt dat je één jaar te laag vindt — want dat hoor ik de Kamer wel zeggen; niet per se met honderd procent, maar ik zie verschillende fracties daar wel naar zoeken — dan zou ik zeggen: als er een meerderheid is voor een oordeel van de Kamer, kijk dan naar een verhoging van de strafmaat van één naar twee jaar. Zo pak je die hele groep dan in één keer", reageerde de minister.

Ze laat het oordeel over het amendement van de VVD voor een strafverzwaring aan de Tweede Kamer. De Kamer stemt op 7 februari over het wetsvoorstel en de tijdens het debat ingediende moties.