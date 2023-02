Door ransomware getroffen VMWare ESXi-servers soms te herstellen

Bedrijven en organisaties van wie de VMWare ESXi-servers bij de recente ransomware-aanval zijn versleuteld kunnen in sommige gevallen hun systemen ontsleutelen. Een beveiligingsonderzoeker heeft hiervoor een manier gevonden. Eind vorige week waarschuwden de Nederlandse en Franse overheid voor actief misbruik van een oude kwetsbaarheid in VMWare ESXi bij ransomware-aanvallen.

ESXi, onderdeel van VMware's vSphere, is een 'bare metal hypervisor' voor het virtualiseren van besturingssystemen. De virtualisatiesoftware wordt direct op een server geïnstalleerd en kan vervolgens het gevirtualiseerde besturingssysteem laden. In februari 2021 kwam VMWare met beveiligingsupdates voor meerdere kwetsbaarheden in de software, waaronder CVE-2021-21974. Via dit beveiligingslek kan een aanvaller op afstand code op kwetsbare ESXi-servers uitvoeren. Aanvallers maken nu misbruik van deze kwetsbaarheid.

"Het is nog onduidelijk hoe de aanvallers het systeem binnendringen, het is in ieder geval niet aan te raden om OpenSLP poort 427 benaderbaar te maken via het internet. Het is nog onduidelijk of de kwaadwillenden ook een andere wijze gebruiken om het systeem binnen te dringen", aldus het Digital Trust Center van het ministerie van Economische Zaken. "Indien je organisatie een kwetsbare VMWare ESXi-hypervisor draait, is het raadzaam deze zo spoedig mogelijk te (laten) updaten. Zorg er daarnaast voor dat de ESXi-hypervisor niet benaderbaar is via het internet."

Beveiligingsonderzoeker Enes Sönmez heeft een manier gevonden om getroffen ESXi-omgevingen te herstellen. Hostingprovider OVHcloud zegt de procedure te hebben getest en meldt een succesratio van zo'n 66 procent. Wel vereist het gebruik van de genoemde procedure "sterke vaardigheden" in ESXi-omgevingen, aldus de provider, die opmerkt dat het gebruik op eigen risico is. Inmiddels is ook het Dutch Institute of Vulnerability Disclosure (DIVD) begonnen met het scannen naar kwetsbare systemen en waarschuwen van de betreffende organisaties.