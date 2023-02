Onderzoek: een vijfde Nederlanders heeft een inzageverzoek gedaan

Bijna één vijfde van de Nederlanders heeft weleens een inzageverzoek gedaan, waarbij ze aan een organisatie vroegen welke gegevens er van hen waren opgeslagen. Dat stelt de Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA), de brancheorganisatie voor marketeers, op basis van onderzoek onder meer dan duizend Nederlanders.

Onder de AVG heeft iedereen een recht op inzage en kan zo opvragen welke persoonsgegevens een organisatie over hem of haar heeft. De organisatie moet die vervolgens binnen een bepaalde tijd verstrekken. Van de deelnemers aan het onderzoek zegt 66 procent zich bewust te zijn van de AVG. Veel meer dan de 28 procent die in 2018 werd gemeten. Verder stelt bijna de helft dat ze weten onder de AVG bij organisaties een inzageverzoek te kunnen indienen. Dat was in 2018 nog 39 procent.

Van de deelnemers aan het onderzoek heeft achttien procent ook daadwerkelijk een inzageverzoek ingediend. Dat was in 2018 nog maar tien procent. Jongeren blijken vaker om hun gegevens te vragen dan ouderen. Zo is dit in de categorie 18 tot en met 24 jaar 36 procent, tegenover 5 procent bij de 65-plussers. Onlangs besloot de Autoriteit Persoonsgegevens het CAK (Centraal Administratie Kantoor) nog een berisping te geven omdat het te laat op een inzageverzoek reageerde.