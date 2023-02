Kabinet wil dat producten tijdens hele levenscyclus updates blijven ontvangen

Het kabinet wil dat producten tijdens de hele levenscyclus beveiligingsupdates blijven ontvangen. Nederland zal zich tijdens de onderhandelingen over de Cyber Resilience Act (CRA) hier voor inspannen, zo stelt minister Adriaansens van Economische Zaken. De Europese Commissie presenteerde afgelopen september de CRA, die voor veiligere hardware en software moet zorgen.

Het wetsvoorstel verplicht leveranciers van hardware en software om cybersecurity-maatregelen te nemen om hun producten te beveiligen, waaronder het aanbieden van beveiligingsupdates voor een periode van vijf jaar. De CRA moet gaan gelden voor producten met digitale elementen en beslaat zowel hardware als software. Zodra een product eenmaal op de markt wordt aangeboden moet het minstens vijf jaar van beveiligingsupdates worden voorzien.

Volgens GroenLinks, de PvdA, de SP en de PvdD is dit een "ongelukkig gekozen" termijn, omdat dit mogelijk verspilling in de hand werkt. "Veel fysieke producten zijn immers afhankelijk van veilige software en moet langer dan vijf jaar mee kunnen gaan. Een langere termijn zou kunnen zorgen voor meer ambitie en zo resulteren in veiligere én duurzamere producten", zo stellen de partijen, die het kabinet vragen om de termijn waarin updates moeten worden verstrekt voor fysieke producten niet te begrenzen.

"Een argument voor het hanteren van een maximumtermijn kan zijn dat het voor producenten een lagere drempel geeft om nieuwe innovatieve producten op de markt te brengen omdat de hoeveelheid bijkomende verplichtingen dan voorspelbaar is en voor een beperkte duur is", reageert minister Adriaansens van Economische Zaken. Ze stelt dat het kabinet geen voorstander is van het maximeren van de ondersteuningstermijn.

Volgens de minister kan een maximale beschermingstermijn van vijf jaar namelijk een ongewenste prikkel geven voor producenten om hun producten niet langer mee te laten gaan dan deze vijf jaar. "Daarnaast is een termijn van vijf jaar onvoldoende om bescherming voor alle categorieën van digitale producten te waarborgen", aldus Adriaansens. Ze voegt toe dat er meerdere richtlijnen zijn die stellen dat updates geleverd moeten worden gedurende de periode die de consument redelijkerwijs kan verwachten, gezien de aard en het doel van het product.

Bij de onderhandelingen over het wetsvoorstel pleit Nederland voor een alternatief waarbij wordt aangesloten bij de verwachte productlevensduur, stelt Adriaansens. Daarbij wordt de periode waarin updateverplichtingen voor consumenten gelden ook meegenomen. "Het kabinet onderzoekt zoals gezegd mogelijkheden om tot een effectievere ondersteuningstermijn te komen zodat gedurende de hele levenscyclus van een product veiligheidsupdates beschikbaar worden gesteld. Dit zou in combinatie met de in het voorstel opgenomen bepalingen voor handhaving en sancties voldoende moeten zijn om digitale veiligheid van producten te garanderen", laat de minister verder weten.