Burgemeesters willen wetgeving om online oproepen aan te pakken

De regering moet het burgemeesters mogelijk maken online in te grijpen tegen mogelijke ordeverstoringen, zo vinden tientallen burgemeesters en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB). Aanleiding voor de oproep is een uitspraak van de rechter die vorige week oordeelde dat burgemeester Dijksma van de gemeente Utrecht geen online gebiedsverbod had mogen opleggen aan een jongen uit Zeist.

"Als burgemeesters zijn wij verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid in onze gemeenten", aldus 41 Nederlandse burgemeesters in een opiniestuk voor NRC. "Deze taak is wezenlijk anders geworden dan pakweg twintig jaar geleden, omdat een groot deel van ons leven en de manier waarop we met elkaar communiceren online plaatsvindt. Online oproepen tot geweld hebben daarmee in potentie een enorm bereik maar vallen in sommige gevallen blijkbaar buiten de wet."

De burgemeesters willen bij online oproepen kunnen ingrijpen om naar eigen zeggen rellen te voorkomen. "Het gaat hier nadrukkelijk niet om het inperken van de vrijheid van meningsuiting. Wij staan pal voor dit grondrecht. Wie een online gebiedsverbod krijgt, mag zijn mening blijven geven en zijn ongenoegen uiten. Hoe ongezouten ook." Volgens de burgemeesters is dit echter door verouderde wetgeving niet mogelijk en heeft de rechter met zijn oordeel hen een "waardevol, preventief instrument" uit handen genomen.

De burgemeesters stellen dat het nu noodzakelijk lijkt geworden dat Den Haag met landelijke wetgeving komt zodat burgemeesters preventief kunnen optreden tegen online oproepen tot rellen en geweld. Een oproep die wordt herhaald door het NGB. "De landelijke overheid moet het burgemeesters mogelijk maken online in te grijpen tegen mogelijke ordeverstoringen en daarover gaan we graag het gesprek aan", zo stelt het Genootschap op Twitter.