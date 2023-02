Twintigduizend Amerikaanse leerlingen door cyberaanval dag niet naar school

Door een cyberaanval op een Amerikaans schooldistrict konden twintigduizend leerlingen afgelopen maandag een dag niet naar school. De aanval deed zich vorige week vrijdag voor en zorgde ervoor dat internet, telefonie en systemen uitvielen. Om wat voor soort aanval het ging is niet bekendgemaakt. Ook is onduidelijk of er persoonsgegevens van leerlingen is buitgemaakt. Het onderzoek loopt nog.

In een verklaring stelt Berkeley County Schools dat het afgelopen weekend bezig is geweest met het herstel van de systemen. Vanwege de situatie werd besloten om alle lessen in het gehele schooldistrict op maandag te annuleren, alsmede alle naschoolse activiteiten. Berkeley County Schools telt twintigduizend leerlingen. Die konden gisteren weer naar school, zij het met beperkingen. Zo waren meerdere systemen nog niet beschikbaar en moest informatie handmatig worden verwerkt.