FBI: wereldwijd 3800 VMware ESXi-servers getroffen door ransomware

Criminelen hebben wereldwijd 3800 VMware ESXi-servers met ransomware weten te infecteren, zo stellen de FBI en het Amerikaanse Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA). In Nederland zou het om zo'n 140 servers gaan, aldus securitybedrijf Censys. Inmiddels maken de aanvallers gebruik van aangepaste ransomware die niet via eerder beschikbaar gestelde scripts is te herstellen.

ESXi, onderdeel van VMware's vSphere, is een 'bare metal hypervisor' voor het virtualiseren van besturingssystemen. De virtualisatiesoftware wordt direct op een server geïnstalleerd en kan vervolgens het gevirtualiseerde besturingssysteem laden. Bij de nu waargenomen ransomware-aanvallen maken de aanvallers waarschijnlijk gebruik van bekende kwetsbaarheden, zo stellen de FBI en het CISA.

Zodra er toegang is verkregen versleutelt de ransomware de configuratiebestanden op de ESXi-servers, waardoor de aangemaakte virtual machines onbruikbaar zijn geworden. Onderzoekers ontdekten een manier om de versleutelde configuratiebestanden op basis van een onversleuteld flat-bestand te herstellen. Vervolgens kwam het CISA met een eigen herstelscript en heeft ook een uitgebreidere uitleg gepubliceerd hoe getroffen systemen zijn te herstellen.

Naar aanleiding van de herstelmogelijkheden maken de aanvallers nu gebruik van een versie die veel meer data versleutelt, waardoor herstel niet meer via de huidige opties mogelijk is, zo meldt Bleeping Computer. De FBI en het CISA roepen organisaties op om hun ESXi-software te updaten, de Service Location Protocol (SLP) service uit te schakelen en ervoor te zorgen dat de ESXi-hypervisor niet toegankelijk vanaf het internet is. Verder adviseren de Amerikaanse overheidsinstanties om het losgeld dat de aanvallers vragen niet te betalen.