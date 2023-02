Nederlanders rapporteerden vorig jaar minder fraude bij Fraudehelpdesk

Nederlanders hebben vorig jaar minder vaak melding gedaan van fraude bij de Fraudehelpdesk. Ook het gemelde schadebedrag nam af. Ontving de Fraudehelpdesk in 2021 nog 530.000 meldingen via het callcenter, de online meldformulieren en de geautomatiseerde valse-e-mailcheck, vorig jaar waren dat er ongeveer 500.000. Daarbij werd in meer dan 7600 gevallen ook financiële schade gemeld, met een totaal van ruim 43 miljoen euro. Een jaar eerder werd er nog een schadebedrag van bijna 47 miljoen euro gemeld.

Net als in 2021 was ook in 2022 beleggingsfraude voor de grootste financiële schade verantwoordelijk. Het ging om een bedrag van 14,8 miljoen euro. Misbruik van van bedrijfsgegevens en voorschotfraude, zoals datingfraude en nep-erfenissen, volgen met respectievelijke schadebedragen van 12,5 miljoen en 6,8 miljoen euro. De meeste slachtoffers met financiële schade vielen door handelsplaats- en webwinkelfraude. Het ging vorig jaar om meer dan 4300 mensen.

Bankhelpdeskfraude

Bij bankhelpdesfraude zag de Fraudehelpdesk vorig jaar naar eigen zeggen enkele nieuwe aspecten. Voorafgaand aan de telefoontjes waarbij oplichters zich voordoen als bankmedewerker werden het afgelopen jaar regelmatig phishingmails verstuurd. Als de ontvangers van die e-mails daarop waren ingegaan, ontvingen zij al snel het telefoontje van de ‘bankmedewerker’.

Die had zogenaamd gezien dat iemand in een phishingmail was getrapt. Naast het bekende verzoek om geld over te boeken naar een zogenaamde veilige rekening, werd soms gevraagd om een aankoop te doen van giftcards. Ook verschaften oplichters zich via remote access software toegang tot de computer van slachtoffers om zelf het geld over te boeken.

Verder kwamen de oplichters zelfs thuis bij slachtoffers om bankpasjes en de bijbehorende codes mee te nemen om vervolgens geld te pinnen van de rekening van de slachtoffers. Verder claimden de oplichters dat laptops en telefoons van slachtoffers met malware waren besmet en vroegen die eveneens mee. Ook kwam het voor dat de nep-bankmedewerker vroeg of er waardevolle sieraden in huis waren. Zij beschikten namelijk zogenaamd over informatie dat er veel ingebroken werd in de buurt, en boden daarom aan de sieraden mee te nemen om in een bankkluis te doen.

In totaal ontving de Fraudehelpdesk over deze fraudevorm vorig jaar dertienhonderd meldingen, onder wie 229 gedupeerden die voor 3,3 miljoen euro waren bestolen. De werkelijke schade en het aantal slachtoffers ligt bij alle fraudevormen waarschijnlijk hoger, aangezien het hier alleen gaat om meldingen bij de Fraudehelpdesk. Cijfers van bijvoorbeeld politie of banken zijn niet meegenomen.