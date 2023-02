Amerikaanse online supermarkt Weee! lekt gegevens 1,1 miljoen klanten

De Amerikaanse online supermarkt Weee! heeft de gegevens van 1,1 miljoen klanten gelekt, zo heeft het bedrijf bekendgemaakt. Het gaat om de data van klanten die tussen 12 juli 2021 en 12 juli 2022 in totaal elf miljoen bestellingen bij de supermarkt plaatsten. De gegevens, zoals naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, ordernummer en toegevoegde opmerkingen, worden nu op internet aangeboden.

Hoe de gegevens konden worden gestolen laat Weee! niet weten. De supermarkt zegt dat het alle getroffen klanten gaat informeren. De e-mailadressen zijn toegevoegd aan Have I Been Pwned. Via de zoekmachine is het mogelijk om te kijken of een e-mailadres in een bekend datalek voorkomt. Van de ruim 1,1 miljoen bij Weee! buitgemaakte e-mailadressen was 61 procent al via een ander datalek bij de zoekmachine bekend.